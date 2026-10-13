За ночь в сторону Московского региона летели 417 беспилотников

С 20:30 12 октября по 07:30 13 октября в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 65 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — заявил он.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали беспилотники в Каменске-Шахтинском. Информации о пострадавших не поступало, в регионе опасность беспилотной атаки не отменяли.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО уничтожили 151 украинский дрон над российскими регионами. БПЛА сбили над Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Ростовской, Тверской, Ярославской и Тульской областями, а также над Крымом, Черным морем и Московским регионом.