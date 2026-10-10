Пушилин указал на угрозу жителям подконтрольных ВСУ городов

Боевые действия в подконтрольных ВСУ Краматорске, Славянске, Доброполье и Дружковке создают серьезную угрозу для мирного населения. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей этих городов эвакуироваться в республику. Им пообещали помочь с жильем.

Пушилин отметил, что в ДНР понимают, как непросто людям покидать свои дома. Однако, по его словам, оставаться там рискованно из-за продолжающихся боев.

Накануне в Минобороны рассказали, что украинские военные минируют городские улицы в Константиновке при помощи тяжелых беспилотников.

В июле зампред правительства ДНР Илья Емельянов заявлял, что жители города, утратившие жилье, смогут получить соцподдержку без обследования пострадавших мест. Он отметил, что эту процедуру упростили еще весной.