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    Пушилин указал на угрозу жителям подконтрольных ВСУ городов

    Фото: РИА «Новости»

    Боевые действия в подконтрольных ВСУ Краматорске, Славянске, Доброполье и Дружковке создают серьезную угрозу для мирного населения. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей этих городов эвакуироваться в республику. Им пообещали помочь с жильем.

    Пушилин отметил, что в ДНР понимают, как непросто людям покидать свои дома. Однако, по его словам, оставаться там рискованно из-за продолжающихся боев.

    Накануне в Минобороны рассказали, что украинские военные минируют городские улицы в Константиновке при помощи тяжелых беспилотников.

    В июле зампред правительства ДНР Илья Емельянов заявлял, что жители города, утратившие жилье, смогут получить соцподдержку без обследования пострадавших мест. Он отметил, что эту процедуру упростили еще весной.

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