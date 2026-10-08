В Омской области начали отражать атаку БПЛА
Хоценко: ПВО отражает атаку ВСУ на Омскую область
Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников противника на Омскую область. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности», — отметил губернатор.
Хоценко призвал население доверять только проверенной информации и сохранять спокойствие. Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по номеру 112.
«Прошу быть бдительными и доверять официальным источникам. Ситуация на контроле», — заключил он.
В течение прошлой ночи средства ПВО сбили над российскими регионами 399 БПЛА, сообщали в Минобороны. Утром в четверг в результате налета начался пожар на одном из предприятий в Сасовском округе Рязанской области, информация о пострадавших или разрушениях не поступала. В пресс-службе «Яндекса» сообщали о повреждении дата-центра.