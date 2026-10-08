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    В Омской области начали отражать атаку БПЛА

    Хоценко: ПВО отражает атаку ВСУ на Омскую область

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников противника на Омскую область. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Виталий Хоценко.

    «Все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности», — отметил губернатор.

    Хоценко призвал население доверять только проверенной информации и сохранять спокойствие. Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по номеру 112.

    «Прошу быть бдительными и доверять официальным источникам. Ситуация на контроле», — заключил он.

    В течение прошлой ночи средства ПВО сбили над российскими регионами 399 БПЛА, сообщали в Минобороны. Утром в четверг в результате налета начался пожар на одном из предприятий в Сасовском округе Рязанской области, информация о пострадавших или разрушениях не поступала. В пресс-службе «Яндекса» сообщали о повреждении дата-центра.

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