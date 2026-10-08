В Омской области начали отражать атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников противника на Омскую область. Об этом на платформе « Макс » сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«Все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности», — отметил губернатор.

Хоценко призвал население доверять только проверенной информации и сохранять спокойствие. Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по номеру 112.

«Прошу быть бдительными и доверять официальным источникам. Ситуация на контроле», — заключил он.

В течение прошлой ночи средства ПВО сбили над российскими регионами 399 БПЛА, сообщали в Минобороны. Утром в четверг в результате налета начался пожар на одном из предприятий в Сасовском округе Рязанской области, информация о пострадавших или разрушениях не поступала. В пресс-службе «Яндекса» сообщали о повреждении дата-центра.