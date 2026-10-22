Силы ПВО за ночь сбили 44 беспилотника над Воронежской областью

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 44 беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены 44 беспилотных летательных аппарата», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Однако из-за падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов получили повреждения кровля и фасады одного соцобъекта, некоторых частных и многоквартирных домов. Кроме того, посечены несколько легковых авто.

Также в одном районе после атаки БПЛА потребовалось отремонтировать сети электроснабжения. На места ЧП уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Сегодня утром губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что силы ПВО сбили 70 дронов над регионом. Обошлось без пострадавших, но зафиксировали повреждения в частных домах в Заокском районе.