360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Липецке обезвредили боевую часть дрона, упавшего на крышу поликлиники

    Фото: РИА «Новости»

    В Липецке обезвредили боевую часть беспилотника, обнаруженную на крыше поликлиники на улице Меркулова. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «Теперь специалисты оценят повреждения здания. О возобновлении работы поликлиники обязательно сообщим через официальные каналы регионального Минздрава», — отметил глава региона.

    Специалисты вывезли боевую часть БПЛА на полигон для уничтожения. Сейчас угрозы нет.

    Во время ночной атаки в Липецкой области получил ранения один человек. Беспилотники повредили здание поликлиники, фасады и окна жилых домов. Серьезно пострадало остекление многоэтажки.

    Всего прошедшей ночью силы ПВО ликвидировали более 800 украинских БПЛА над территорией российских регионов.

    При атаке на Москву в Троицком административном округе пострадали два человека. По словам мэра столицы Сергея Собянина, им оказали всю необходимую помощь.

    Читайте также

    Силы ПВО России уничтожили 33 беспилотника за 12 часов

    Число сбитых в Московском регионе БПЛА достигло 116

    Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 57 БПЛА, произошло возгорание

    Силы ПВО России уничтожили 33 беспилотника за 12 часов

    Число сбитых в Московском регионе БПЛА достигло 116

    Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 57 БПЛА, произошло возгорание