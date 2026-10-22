В Липецке обезвредили боевую часть дрона, упавшего на крышу поликлиники

В Липецке обезвредили боевую часть беспилотника, обнаруженную на крыше поликлиники на улице Меркулова. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов .

«Теперь специалисты оценят повреждения здания. О возобновлении работы поликлиники обязательно сообщим через официальные каналы регионального Минздрава», — отметил глава региона.

Специалисты вывезли боевую часть БПЛА на полигон для уничтожения. Сейчас угрозы нет.

Во время ночной атаки в Липецкой области получил ранения один человек. Беспилотники повредили здание поликлиники, фасады и окна жилых домов. Серьезно пострадало остекление многоэтажки.

Всего прошедшей ночью силы ПВО ликвидировали более 800 украинских БПЛА над территорией российских регионов.

При атаке на Москву в Троицком административном округе пострадали два человека. По словам мэра столицы Сергея Собянина, им оказали всю необходимую помощь.