Дроноводы «Запада» тараном уничтожили БПЛА ВСУ в ЛНР

Российские дроноводы тараном в воздухе уничтожили украинские беспилотники и барражирующие боеприпасы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Операторы FPV-перехватчиков 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“ настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство дроны и барражирующие боеприпасы противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что кадры объективного контроля были получены в режиме реального времени. Расчеты подразделений войск беспилотных систем взаимодействуют со специалистами РЭБ и постами воздушного наблюдения «Запада». Они совместно ведут круглосуточный контроль, подавляя вражеские БПЛА в своей зоне ответственности.

Ранее оператор ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндаж ВСУ с тремя пунктами управления беспилотниками.