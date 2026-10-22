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    Дроноводы «Запада» тараном уничтожили БПЛА ВСУ в ЛНР

    МО: в ЛНР FPV-перехватчики «Запада» тараном уничтожили БПЛА и боеприпасы ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские дроноводы тараном в воздухе уничтожили украинские беспилотники и барражирующие боеприпасы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «Операторы FPV-перехватчиков 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“ настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство дроны и барражирующие боеприпасы противника, осуществив их таран и уничтожение в воздухе», — уточнили в военном ведомстве.

    В Минобороны добавили, что кадры объективного контроля были получены в режиме реального времени. Расчеты подразделений войск беспилотных систем взаимодействуют со специалистами РЭБ и постами воздушного наблюдения «Запада». Они совместно ведут круглосуточный контроль, подавляя вражеские БПЛА в своей зоне ответственности.

    Ранее оператор ударного БПЛА «Молния-2» уничтожил блиндаж ВСУ с тремя пунктами управления беспилотниками.

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