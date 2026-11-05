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    Силы ПВО за день уничтожили 35 БПЛА ВСУ над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за день сбили 35 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военнослужащие уничтожили вражеские беспилотники над Крымом, Краснодарским краем и пятью областями страны — Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской.

    Ранее украинские неонацисты атаковали FPV-дронами курское приграничье, пострадали два человека. В урочище Моховое Большесолдатского района вражеский БПЛА ударил по машине, мужчина получил осколочное ранение груди, живота, руки и ног.

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