В ночь на 4 ноября боевики ВСУ ночью офис телекоммуникационной компании в Донецке. Об этом сообщил ТАСС .

В результате прилета БПЛА повреждения получил фасад на нескольких этажах, на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Несколько дней назад в Петровском районе Донецка двое подростков 2009 года рождения получили травмы при взрыве неизвестного предмета. Детей оперативно доставили в медицинскую клинику, где им оказали необходимую помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что Украина старается осложнить руководству республики процесс восстановления территорий, освобожденных от ВСУ. По его словам, власти контролируют потребности спасенных из зоны боевых действий мирных жителей.