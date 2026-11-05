Почти 500 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

В ночь с 4 на 5 ноября средства противовоздушной обороны сбили 496 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, дроны уничтожали с 20:00 до 08:00. Их сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 50 сбитых украинских БПЛА в четырех районах региона. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Прошедшим вечером Минобороны заявило, что силы ПВО уничтожили днем 46 дронов ВСУ. Под удар попали 12 регионов России.