360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Почти 500 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

    Минобороны: средства ПВО сбили 496 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    В ночь с 4 на 5 ноября средства противовоздушной обороны сбили 496 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    По данным ведомства, дроны уничтожали с 20:00 до 08:00. Их сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями.

    Кроме того, беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 50 сбитых украинских БПЛА в четырех районах региона. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Прошедшим вечером Минобороны заявило, что силы ПВО уничтожили днем 46 дронов ВСУ. Под удар попали 12 регионов России.

    Читайте также

    Силы ПВО сбили за день 19 беспилотников, летевших на Москву

    За ночь над Ростовской областью ликвидировали более 20 дронов

    Силы ПВО сбили 125 беспилотников над 13 регионами России

    Силы ПВО сбили за день 19 беспилотников, летевших на Москву

    За ночь над Ростовской областью ликвидировали более 20 дронов

    Силы ПВО сбили 125 беспилотников над 13 регионами России