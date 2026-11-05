В Рязанской области при атаке БПЛА пострадал один человек

Малков: при атаке БПЛА на Рязанскую область пострадал один человек

Один человек получил ранения в результате массированной атаки беспилотников на Рязанскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, обломки БПЛА повредили объекты в нескольких муниципалитетах. В Рязани на территории промышленных предприятий возникли пожары, также пострадали линии электропередачи. В некоторых районах города произошли перебои с подачей электричества.

В школе № 58 выбило стекла, поэтому занятия на день отменили. В Рязанском округе повреждены частные дома, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе.

«На местах работают оперативные службы. Оцениваем ущерб и занимаемся восстановлением электроснабжения», — указал Малков.

Губернатор призвал местных жителей по возможности ограничить передвижение по городу. При обнаружении обломков беспилотников он рекомендовал не приближаться к ним.

Днем ранее семья с ребенком погибла при атаке БПЛА в белгородском селе Солдатское.