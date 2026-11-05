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    При атаках ВСУ на курское приграничье пострадали два человека

    Фото: РИА «Новости»

    Два человека пострадали при ударах украинских беспилотников по курскому приграничью, одного из них медики везут в Курск в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    В урочище Моховое Большесолдатского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина 1987 года рождения.

    «У него сочетанное осколочное ранение груди, живота, руки и ног. Он в тяжелом состоянии», — рассказал глава региона.

    Кроме того, ранее дрон ударил по машине в деревне Кулига Рыльского района. Пострадал 57-летний мужчина, в четверг он сам пришел в больницу. У него диагностировали акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мужчину оставили на амбулаторном наблюдении, уточнил Хинштейн.

    Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили почти 500 украинских БПЛА над российскими регионами.

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