При атаках ВСУ на курское приграничье пострадали два человека

Два человека пострадали при ударах украинских беспилотников по курскому приграничью, одного из них медики везут в Курск в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн .

В урочище Моховое Большесолдатского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина 1987 года рождения.

«У него сочетанное осколочное ранение груди, живота, руки и ног. Он в тяжелом состоянии», — рассказал глава региона.

Кроме того, ранее дрон ударил по машине в деревне Кулига Рыльского района. Пострадал 57-летний мужчина, в четверг он сам пришел в больницу. У него диагностировали акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мужчину оставили на амбулаторном наблюдении, уточнил Хинштейн.

Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили почти 500 украинских БПЛА над российскими регионами.