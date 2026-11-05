Сирену включили ночью: как Рязанская область пережила налет 200 БПЛА

Ночью на 5 ноября в Рязанской области отразили массированную атаку беспилотников. Украинские боевики пустили в сторону региона более 200 дронов. Подробнее о последствиях — в материале 360.

Кроме того, из-за атаки в школе № 58 пострадало остекление. В результате происшествия занятия в учреждении отменили.

«Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением», — заявил Малков.

После падения обломков сбитых дронов повреждения зафиксировали на промышленных объектах. Также из-за атаки в нескольких местах случились пожары. В части Рязани отключили свет.

Еще ночью в Рязани объявили угрозу атаки беспилотников. В городе включили сирены для оповещения местных жителей. Утром, в 07:35, губернатор области Павел Малков в телеграм-канале заявил, что регион подвергся массированной атаке врага.

Пострадавшие при атаке дронов на Рязанскую область

Из-за атаки пострадал один человек. За его состоянием наблюдают врачи и оказывают всю необходимую помощь. На места ЧП прибыли сотрудники оперативных служб, начали заниматься оценкой ущерба и восстановлением электроснабжения.

Малков призвал местных жителей не передвигаться по городу, если на это нет необходимости. В случае обнаружения обломков дронов — обратиться в экстренные службы.

Почти через два часа, в 09:30, Малков заявил о восстановлении электричества в области.

«Электроснабжение в Рязани восстановлено. Возникшие возгорания ликвидированы или локализованы, ведется тушение», — написал глава региона.

Также он поблагодарил военнослужащих подразделений ПВО, бойцов мобильных огневых групп и всех, кто доблестно защищает Рязанскую область от вражеских атак.

Как отметили утром в пресс-службе Минобороны, в ночь с 4 на 5 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 496 украинских беспилотников. В ведомстве отметили, что БПЛА уничтожили над 12 областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.