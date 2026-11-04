Логистический центр Ozon попал под атаку БПЛА в Адыгейске

При атаке украинских беспилотников на Адыгею пострадал логистический центр Ozon. Началось возгорание, сотрудники эвакуировались. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — сообщили представители маркетплейса.

Приостановлен прием поставок от продавцов и продажа товаров, размещенных в логистическом центре. Их скроют с витрины маркетплейса. Продукцию, которая уже находится в пути, перенаправят на другие площадки.

Украинские БПЛА не впервые атаковали логистический центр Ozon. Ущерб от предыдущих налетов превысил 30 миллиардов рублей.