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    Логистический центр Ozon попал под атаку БПЛА в Адыгейске

    Фото: РИА «Новости»

    При атаке украинских беспилотников на Адыгею пострадал логистический центр Ozon. Началось возгорание, сотрудники эвакуировались. Об этом сообщила пресс-служба компании.

    «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы», — сообщили представители маркетплейса.

    Приостановлен прием поставок от продавцов и продажа товаров, размещенных в логистическом центре. Их скроют с витрины маркетплейса. Продукцию, которая уже находится в пути, перенаправят на другие площадки.

    Украинские БПЛА не впервые атаковали логистический центр Ozon. Ущерб от предыдущих налетов превысил 30 миллиардов рублей.

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