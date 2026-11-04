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    В ЛНР при атаках беспилотников погибли два человека

    Пасечник: при атаках БПЛА в ЛНР погибли два человека за сутки

    Фото: РИА «Новости»

    За сутки украинские беспилотники атаковали девять муниципалитетов Луганской Народной Республики. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения, сообщил в телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.

    Одной из целей стала автомойка в поселке Изварино Краснодонского муниципального округа. После начала пожара на помощь пришли двое братьев, работавших в МЧС, и сотрудник предприятия.

    Во время повторной атаки один из спасателей погиб, а работник автомойки получил ранения.

    «Он был не при исполнении, но не смог остаться в стороне. Настоящий Герой», — написал глава республики.

    Пасечник добавил, что еще один мужчина погиб в Троицком округе, беспилотник ударил рядом с жилым домом. В Станично-Луганском округе пострадали два человека — при атаке придомовой территории и легкового автомобиля на трассе Луганск — Беловодск.

    В Лутугинском округе под удар попал мусоровоз, а в Новопсковском и Краснодонском — грузовые автомобили. Ранения получили три водителя, заключил глава ЛНР.

    Ранее мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР.

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