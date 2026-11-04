В ЛНР при атаках беспилотников погибли два человека
Пасечник: при атаках БПЛА в ЛНР погибли два человека за сутки
За сутки украинские беспилотники атаковали девять муниципалитетов Луганской Народной Республики. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения, сообщил в телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.
Одной из целей стала автомойка в поселке Изварино Краснодонского муниципального округа. После начала пожара на помощь пришли двое братьев, работавших в МЧС, и сотрудник предприятия.
Во время повторной атаки один из спасателей погиб, а работник автомойки получил ранения.
«Он был не при исполнении, но не смог остаться в стороне. Настоящий Герой», — написал глава республики.
Пасечник добавил, что еще один мужчина погиб в Троицком округе, беспилотник ударил рядом с жилым домом. В Станично-Луганском округе пострадали два человека — при атаке придомовой территории и легкового автомобиля на трассе Луганск — Беловодск.
В Лутугинском округе под удар попал мусоровоз, а в Новопсковском и Краснодонском — грузовые автомобили. Ранения получили три водителя, заключил глава ЛНР.
Ранее мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР.