Бойцы «Севера» уничтожили 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

За два месяца операторы ударных дронов группировки «Север» ликвидировали в Харьковской области свыше 100 пунктов управления БПЛА ВСУ, тем самым открыв дорогу для наступления российских штурмовиков. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал командир батальона беспилотных систем (БПС) с позывным Орел.

«Операторами ударных БПЛА 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ уничтожено более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области за два месяца», — заявил боец.

Он отметил, что расчеты разведывательных дронов в режиме 24/7 наблюдают за местностью и ищут противника. Если появляются признаки вероятного пункта управления, объект берут под контроль, а после подтверждения сразу докладывают о нем командованию.

Для ударов применяют разные виды беспилотников, оснащенных осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями.

Ранее российский военный рассказал, как артиллеристы «Севера» сбивают ВСУ с толку.