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    Силы ПВО за день уничтожили 105 БПЛА ВСУ над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны за день уничтожили 105 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военнослужащие сбили вражеские беспилотники над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями. Также украинские БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 645 БПЛА ВСУ над Московским регионом, 10 областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей в ночь на 26 сентября.

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