ВС России поразили порт в Вилкове и дата-центр Starlink в Киеве

В городе Вилково Одесской области российские военные уничтожили портовый пункт, который Вооруженные силы Украины использовали для своих нужд. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, через этот объект на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Кроме того, в Киеве поразили центр обработки данных «Космонова». Он обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ.

Также в акватории Черного моря уничтожили сухогруз, доставлявший грузы военного назначения украинской стороне. Кроме того, ночью российские бойцы наносили удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим и коммуникационным центрам.

Накануне ВС России нанесли удар по дата-центру «Дата-групп» в Киеве, который занимался разведкой для ВСУ.