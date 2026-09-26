Две девушки погибли при атаке БПЛА на кафе в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по кафе в Херсонской области, погибли две девушки

В результате атаки беспилотников на кафе в Херсонской области жертвами стали две девушки 2004 и 2006 годов рождения. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Вечером 25 сентября беспилотник ударил по кафе „День-Ночь“ в Аскании-Нова Чаплинского округа. Здание полностью разрушено. Под завалами спасатели нашли тела девушек 2004 и 2006 годов рождения», — написал губернатор.

Сальдо уточнил, что тяжелые ранения также получили двое — девушка и мужчина. Им диагностировали сотрясение мозга и осколочные ранения и доставили в Чаплинскую районную больницу.

Глава области добавил, что в Чаплинке в тот же вечер беспилотник нанес удар по грузовику с продуктами, жертвой стал мужчина. По его словам, власти региона окажут помощь семьям погибших, а боевики ВСУ ответят за совершенные преступления.

Ранее украинский беспилотник уничтожил здание Совета депутатов в Херсонской области.