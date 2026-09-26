Удары ВСУ повредили железную дорогу в Брянской области

Ночная атака украинских беспилотников повредила инфраструктуру и жилые дома в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук .

В Унечском районе удар повредил железнодорожное полотно. Из-за этого остановилось движение грузовых поездов Брянск — Унеча и Злынка — Брянск.

Пригородный состав Унеча — Почеп отменили. Пассажирские поезда Москва — Новозыбков и Анапа — Минск задержаны.

Пассажиров состава Москва — Новозыбков доставляют автобусами, поезд прибыл в Почеп. Состав Анапа — Минск направили в объезд через Смоленскую область.

Кроме того, атаке подверглась железнодорожная станция в Клинцах. Там поврежден локомотив грузового поезда, возгорание быстро ликвидировали сотрудники МЧС.

В городе Азове Ростовской области после ночных ударов ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации. При падении обломков дрона на жилой дом там пострадали трое взрослых и один ребенок.