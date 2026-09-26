ПВО сбила 645 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны сбивали с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября. Атаку отражали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.

Также беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Во время ночной атаки на Кубани погибло несколько человек, еще один мирный житель получил тяжелые ранения. Также обломки дронов повредили жилой дом и два предприятия.

Еще пять человек пострадали в Ростовской области. В их числе один ребенок. Они получили травмы в результате падения БПЛА на жилые дома.