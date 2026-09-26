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    При атаке беспилотников на Краснодарский край погибли люди

    Фото: РИА «Новости»

    В Северском районе Краснодарского края при атаке беспилотников погибли несколько человек, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

    Пострадавшего отправили в районную больницу, ему оказали необходимую помощь.

    «Поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших», — написал Кондратьев.

    Обломки БПЛА повредили жилой дом, а на территориях двух предприятий возникли очаги возгорания. На месте начали работу оперативные службы, они ликвидируют последствия атаки.

    Ранее в селе Зозули Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехали супруги. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм.