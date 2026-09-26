При атаке беспилотников на Краснодарский край погибли люди
В Северском районе Краснодарского края при атаке беспилотников погибли несколько человек, еще один получил тяжелые травмы. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
Пострадавшего отправили в районную больницу, ему оказали необходимую помощь.
«Поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших», — написал Кондратьев.
Обломки БПЛА повредили жилой дом, а на территориях двух предприятий возникли очаги возгорания. На месте начали работу оперативные службы, они ликвидируют последствия атаки.
Ранее в селе Зозули Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехали супруги. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм.