Режим ЧС ввели в ростовском Азове после атаки украинских дронов

Объявление о режиме чрезвычайной ситуации на пострадавших после воздушной атаки территориях сделала администрация города Азова Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое решение приняли по итогам заседания оперативного штаба.

Там подчеркнули, что жильцов пострадавших домов отправили в пункты временного размещения. Пострадавших в ходе налета доставили в больницу.

Также в городе развернули штабы по приему заявлений на оказание материальной помощи. Туда же можно обратиться в случае утраты или повреждения документов. Оставленные жильцами дома взяли под охрану сотрудники полиции.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при падении обломков сбитых беспилотников в Азове пострадали трое взрослых и один ребенок. Еще одного пострадавшего госпитализировали в Таганроге.

Он подчеркнул, что в ходе отражения воздушной атаки над регионом сбили более 30 вражеских летательных аппаратов. При падении обломков в Азове повреждения получили жилые дома, промышленные объекты, Дворец культуры и автомобили.

В ночь на субботу, 26 сентября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 645 беспилотников, запущенных с территории Украины. По данным Минобороны, БПЛА атаковали Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую и Тульскую области.