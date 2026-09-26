Пять человек пострадали в Ростовской области при атаке БПЛА

Слюсарь: при атаке БПЛА в Ростовской области пострадали пять человек

Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Один человек получил ранения в Таганроге, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали в Азове из-за падения БПЛА на жилые дома. Всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

«В настоящее время силы ПВО продолжают отражать вражеские беспилотники. Сохраняется беспилотная опасность», — написал Слюсарь.

По словам губернатора, при отражении атаки российские силы уничтожили более 30 беспилотников над Новошахтинском, Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Таганрогом, Азовом, а также Мясниковским, Азовским и Неклиновским районами.

В Азове беспилотники повредили частные и многоквартирные дома, промышленные объекты, дворец культуры, школу и автомобили. В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько машин.

Днем ранее супруги погибли в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю.