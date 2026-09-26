Силы ПВО уничтожили девять беспилотников, летевших на Москву

Собянин: ПВО уничтожила еще девять летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще девять БПЛА, летевших по направлению к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены девять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин ночью в субботу сообщал об уничтожении военными еще 11 БПЛА, летевших к Москве.

В ночь на 25 сентяря российские бойцы ликвидировали 17 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Экстренные службы работали на местах падения обломков.

Мэр Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил утром в субботу, что в результате ночной атаке на регион ранения получили пять человек.

В Ростове-на-Дону пострадали несколько машин. В Азове БПЛА повредили промышленные объекты, жилые дома, школу и дворец культуры.