Российские войска поразили дата-центр в Киеве

ВС России поразили обрабатывающий данные разведки для ВСУ дата-центр в Киеве

Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Киеве российские беспилотники поразили дата-центр «Дата-групп», который обеспечивал обработку и передачу разведывательной информации в интересах ВСУ.

Еще одним пораженным объектом стал логистический центр компании «Хеви Логистик Юкрейн» в селе Требухов Киевской области. Его территорию использовали украинские силовые структуры для хранения товаров двойного назначения.

Кроме того, удар пришелся по морскому судну типа «сухогруз» в Одесской области. Как заявили в Минобороны, судно доставило в порт «Черноморск» грузы военного назначения.

Ранее российские бойцы атаковали центр обработки данных New-Telco в Киеве, который также обеспечивал спецслужбам Украины международную связь.