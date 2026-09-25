В Белгородской области супруги погибли при ударе дрона ВСУ по автомобилю

В Белгородской области в селе Зозули Борисовского округа украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, внутри которого находилась супружеская пара. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

От полученных ранений мужчина и женщина погибли на месте.

Также украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Грузском. В результате удара начался пожар.

В селе Дмитриевка при взрыве дрона ВСУ повреждения получил прицеп грузовика. В поселке Пролетарский выбило окна частного дома и повредило машину.

В Шебекине БПЛА сдетонировал на территории предприятия. Кровля и фасад склада получили повреждения. При последующих ударах также повредило входную группу частного дома и два транспортных средства.

Ранее стало известно, что ночью на 25 сентября в небе над российскими регионами уничтожили почти 600 беспилотников. Помимо Белгородской области, атаку отражали над Брянской, Волгоградской, Курской, Тверской, Смоленской и другими областями.