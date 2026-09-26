360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Силы ПВО сбили 11 летевших в направлении Москвы беспилотников

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

    «Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.

    До этого Собянин сообщал, что утром 25 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских БПЛА.

    В ночь на пятницу российские военнослужащие сбили 17 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Экстренные службы также работали на местах падения обломков сбитых беспилотников.

    Читайте также

    Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

    Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Российский военный ликвидировал украинского боевика в рукопашном бою

    ВС России ударили по логистическим центрам и портам Украины

    Расчет «Гиацинт-К» уничтожил опорник ВСУ в Харьковской области

    В Австралии назвали число наемников-соотечественников в рядах ВСУ

    David Slimings/Impact Photos

    ВС России освободили Широкое, Шевченково и Новоандреевку

    Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации в России

    Бутылочное горлышко для ВСУ: как блокировка лимана обрушила логистику Украины по Черному морю

    За ночь над Россией сбили 71 украинский беспилотник

    Расчеты «Ланцетов» ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до 14

    Российская армия ударила по складу компании Fire Point в Киевской области