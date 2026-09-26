Силы ПВО сбили 11 летевших в направлении Москвы беспилотников
Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Одиннадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.
До этого Собянин сообщал, что утром 25 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских БПЛА.
В ночь на пятницу российские военнослужащие сбили 17 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Экстренные службы также работали на местах падения обломков сбитых беспилотников.
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