В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

В пятницу на территории аэропорта Шереметьево объявили воздушную тревогу. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиров призвали перейти в безопасные зоны и места укрытия. Службы воздушной гавани помогают людям перемещаться и сообщают им актуальную информацию.

Ранее в 14:04 по московскому времени Шереметьево и другие аэропорты столицы приостановили прием и отправку самолетов. Ограничения ввели в целях безопасности, отмечали в Росавиации.

Пассажирам запретили пользоваться лифтами, оставаться на борту воздушных судов и находиться рядом с окнами и стеклянными конструкциями. Аэропорт также призвал не вести фото- и видеосъемку и не приближаться к обнаруженным беспилотникам или их обломкам.

Ранее в Сети попозли слухи, что якобы авиасообщение в Москве нарушилось и покинуть столицу стало невозможно.