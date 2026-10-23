«Яндекс Такси» полностью восстановило работу во всех городах России

Во всех городах России полностью восстановило работу «Яндекс Такси». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители — выполнять заказы и зарабатывать», — рассказали в пресс-службе.

В сервисе снова заработали все опции и тарифы. Клиенты могут оплатить поездку как угодно.

Ранее стало известно, что пользователей «Яндекс Диска» предупредили о проблеме с доступом к файлам. Проблемы затронули сервисы «Яндекса» после остановки дата-центра во Владимире 11 октября. Он полностью прекратил работу после атаки беспилотников. Также в результате атак пострадали центры обработки данных в Сасове Рязанской области и Калуге.