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    «Яндекс Такси» полностью восстановило работу во всех городах России

    Фото: РИА «Новости»

    Во всех городах России полностью восстановило работу «Яндекс Такси». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

    «Пассажиры по всей стране могут заказывать поездки, а водители — выполнять заказы и зарабатывать», — рассказали в пресс-службе.

    В сервисе снова заработали все опции и тарифы. Клиенты могут оплатить поездку как угодно.

    Ранее стало известно, что пользователей «Яндекс Диска» предупредили о проблеме с доступом к файлам. Проблемы затронули сервисы «Яндекса» после остановки дата-центра во Владимире 11 октября. Он полностью прекратил работу после атаки беспилотников. Также в результате атак пострадали центры обработки данных в Сасове Рязанской области и Калуге.

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