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    ПВО сбила 443 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Фото: РИА «Новости»

    Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника за минувшую ночь в небе над страной. Об этом сообщили в Минобороны.

    БПЛА сбивали над Тамбовской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Волгоградской, Смоленской и Белгородской областями.

    Кроме того, беспилотники уничтожили над Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, Татарстаном, Удмуртией, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

    Из них 155 дронов ликвидировали на подлете к столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большую часть сбили еще на дальних рубежах.

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