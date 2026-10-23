ПВО сбила 443 украинских беспилотника над Россией за ночь

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника за минувшую ночь в небе над страной. Об этом сообщили в Минобороны .

БПЛА сбивали над Тамбовской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Волгоградской, Смоленской и Белгородской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, Татарстаном, Удмуртией, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Из них 155 дронов ликвидировали на подлете к столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, большую часть сбили еще на дальних рубежах.