Силы ПВО уничтожили 155 БПЛА, летевших к Москве

В течение минувшей ночи силы ПВО сбили 155 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, военные уничтожили большую часть БПЛА еще на дальних рубежах.

«Пять беспилотников нейтрализованы на подлете к Москве», — написал Собянин.

Днем ранее ПВО сбила сбила 163 беспилотника на подлете к столице. Мэр отмечал, что ранения в Троицком административном округе получили два человека, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в Липецке обезвредили боевую часть украинского беспилотника, упавшего на крышу поликлиники на улице Меркулова

Российские военные начали применять новый перехватчик дронов «Ф-1», который получил усиленный двигатель и сравнительно легкий вес. Платформа летает даже при сильном ветре, сбивая беспилотника противника.