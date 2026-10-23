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    Силы ПВО уничтожили 155 БПЛА, летевших к Москве

    Собянин: силы ПВО уничтожили 155 БПЛА, летевших к Москве

    Фото: РИА «Новости»

    В течение минувшей ночи силы ПВО сбили 155 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    По его словам, военные уничтожили большую часть БПЛА еще на дальних рубежах.

    «Пять беспилотников нейтрализованы на подлете к Москве», — написал Собянин.

    Днем ранее ПВО сбила сбила 163 беспилотника на подлете к столице. Мэр отмечал, что ранения в Троицком административном округе получили два человека, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

    До этого в Липецке обезвредили боевую часть украинского беспилотника, упавшего на крышу поликлиники на улице Меркулова

    Российские военные начали применять новый перехватчик дронов «Ф-1», который получил усиленный двигатель и сравнительно легкий вес. Платформа летает даже при сильном ветре, сбивая беспилотника противника.

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