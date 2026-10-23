В Нижегородской области перекрыли дамбу ГЭС в связи с угрозой беспилотной атаки

Движение автомобилей приостановили на дамбе Нижегородской ГЭС в Заволжье из-за беспилотной опасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.

«В связи с беспилотной опасностью временно закрыто движение на участке дороги 22К-0020 между Заволжьем и деревней Заборово в Городецком муниципальном округе», — заявили в пресс-службе.

Водителям предложили объезжать участок по дорогам общего пользования. Также в окружной администрации уточнили, что сотрудники экстренных служб задействуют все ресурсы для обеспечения безопасности в зонах, куда попали обломки беспилотников. Из-за ограничений автомобильного движения на ряде дорог временно остановили работу общественного транспорта.

Утром 23 октября Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали в небе над российскими регионами 443 украинских беспилотника.