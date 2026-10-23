«Рособоронэкспорт» сообщил о пополнении средств воздействия на БПЛА

Линейку российских средств противодействия дронам вскоре пополнят лазерными системами и комплексами, воздействующими электромагнитным импульсом. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил ТАСС .

«В самое ближайшее время линейка средств физического воздействия на БПЛА пополнится серийно производимыми лазерными системами и находящимися на этапе завершения испытаний комплексами воздействия электромагнитным импульсом», — указали в пресс-службе.

«Рособоронэкспорт» впервые покажет концепцию противодействия беспилотникам под названием «Антидроновый купол» на Третьем саммите Россия — Африка, запланированном на 28–29 октября в Гостином Дворе.

Ранее в Ростехе сообщили, что в Египте на El Alamein International Airshow 2026 представили новый российский дрон «Дань-Т». Его оснастили малогабаритным реактивным двигателем. Беспилотник может ускоряться до крейсерской скорости и уничтожать цели, находящиеся в нескольких сотнях километров.