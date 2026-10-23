ПВО с полуночи сбила 26 дронов, летевших к Москве

Силы ПВО сбили в небе над Москвой 26 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Восемь раз за день градоначальник публиковал сообщения об уничтоженных БПЛА. Каждый раз средства противовоздушной обороны сбивали от двух до пяти украинских беспилотников, подлетавших к столице.

Последнее сообщение за сегодня Собянин опубликовал в 17:03.

«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр.

За прошедшую ночь на подлете к Москве ликвидировали более 150 дронов ВСУ. Большую часть из них сбили на дальних рубежах.

Всего за ночь в небе над российскими регионами силы противовоздушной обороны уничтожили 443 украинских беспилотника. Под удар также попали акватории Черного и Азовского морей.