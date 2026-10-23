ПВО с полуночи сбила 26 дронов, летевших к Москве
Силы ПВО сбили в небе над Москвой 26 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Восемь раз за день градоначальник публиковал сообщения об уничтоженных БПЛА. Каждый раз средства противовоздушной обороны сбивали от двух до пяти украинских беспилотников, подлетавших к столице.
Последнее сообщение за сегодня Собянин опубликовал в 17:03.
«Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил мэр.
За прошедшую ночь на подлете к Москве ликвидировали более 150 дронов ВСУ. Большую часть из них сбили на дальних рубежах.
Всего за ночь в небе над российскими регионами силы противовоздушной обороны уничтожили 443 украинских беспилотника. Под удар также попали акватории Черного и Азовского морей.