Силы ПВО за день сбили 62 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 62 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных средства», — уточнило военное ведомство.

Российские военные сбили вражеские беспилотники над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми, а также над девятью областями страны — Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской.

Ранее в Курской области 66-летняя женщина получила слепые осколочные ранения головы и правого плеча. Украинский квадрокоптер атаковал территорию возле частного дома.