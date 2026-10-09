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    Силы ПВО за день сбили 62 БПЛА ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за день уничтожили 62 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных средства», — уточнило военное ведомство.

    Российские военные сбили вражеские беспилотники над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Коми, а также над девятью областями страны — Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской.

    Ранее в Курской области 66-летняя женщина получила слепые осколочные ранения головы и правого плеча. Украинский квадрокоптер атаковал территорию возле частного дома.

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