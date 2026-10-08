Один беспилотник долетел до промзоны в Омской области

Один из украинских беспилотников, атаковавших Омскую область, долетел до северного промышленного узла региона. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко .

По его словам, большую часть дронов ВСУ сбили расчеты ПВО Минобороны России. Один БПЛА все же достиг промышленной зоны. На месте работают оперативные службы.

«Прошу сохранять спокойствие, обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 112», — призвал глава региона.

Ранее Хоценко сообщал, что силы противовоздушной обороны начали отражать атаку беспилотников. Он рекомендовал жителям быть бдительными и доверять официальным источникам.

Во время ночной атаки в Рязанской области вспыхнула кровля одного из предприятий. На нее упали обломки БПЛА.

Также в регионе загорелся дата-центр «Яндекса». В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в компании.