Силы ПВО за ночь ликвидировали 14 дронов в Тульской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 дронов в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотников», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Также сегодня утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе пострадали девять местных жителей, пятеро из них госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.

Он отметил, что силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над регионами — во Ферзиковском, Перемышльском и Малоярославецком муниципальных округах, а также в городе Калуге. После ЧП зафиксировали повреждения в частных домах.