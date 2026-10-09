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    Силы ПВО за ночь ликвидировали 14 дронов в Тульской области

    Фото: РИА «Новости»

    За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 дронов в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

    «Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотников», — написал он.

    Глава региона отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

    Также сегодня утром губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в результате атаки украинских беспилотников в регионе пострадали девять местных жителей, пятеро из них госпитализировали, они находятся в стабильном состоянии.

    Он отметил, что силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над регионами — во Ферзиковском, Перемышльском и Малоярославецком муниципальных округах, а также в городе Калуге. После ЧП зафиксировали повреждения в частных домах.

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