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    Более 500 украинских БПЛА сбили в небе над Россией ночью

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 505 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

    Дроны сбивали с 20:00 8 октября до 08:00 9 октября. Атаку отражали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями.

    Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

    Во время ночной атаки ВСУ в Калужской области пострадали девять человек. Пятерым из них потребовалась госпитализация.

    В Белгородской области от ударов украинских беспилотников погибла супружеская пара. Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.

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