Более 500 украинских БПЛА сбили в небе над Россией ночью

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 505 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны сбивали с 20:00 8 октября до 08:00 9 октября. Атаку отражали над Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской и Астраханской областями.

Также беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Во время ночной атаки ВСУ в Калужской области пострадали девять человек. Пятерым из них потребовалась госпитализация.

В Белгородской области от ударов украинских беспилотников погибла супружеская пара. Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения.