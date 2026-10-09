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    Украинский дрон ранил жителя Брянской области

    Ковальчук: житель поселка Белая Березка получил ранения при атаке дрона ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Запущенный украинскими боевиками дрон-камикадзе атаковал брянский поселок Белая Березка. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    Он подчеркнул, что при налете осколочные ранения получил мирный житель. Прибывшие на место спасатели забрали его в больницу.

    «Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления», — добавил Ковальчук.

    В ночь на пятницу, 9 октября, Брянская область с другими российскими регионами попала под массированный налет украинских беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минобороны, дежурные системы ПВО уничтожили 505 вражеских летательных аппаратов.

    В ведомстве подчеркнули, что также беспилотники сбили в воздушном пространстве над акваториями Черного и Азовского морей.

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