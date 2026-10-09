Украинский дрон ранил жителя Брянской области

Запущенный украинскими боевиками дрон-камикадзе атаковал брянский поселок Белая Березка. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук .

Он подчеркнул, что при налете осколочные ранения получил мирный житель. Прибывшие на место спасатели забрали его в больницу.

«Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления», — добавил Ковальчук.

В ночь на пятницу, 9 октября, Брянская область с другими российскими регионами попала под массированный налет украинских беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минобороны, дежурные системы ПВО уничтожили 505 вражеских летательных аппаратов.

В ведомстве подчеркнули, что также беспилотники сбили в воздушном пространстве над акваториями Черного и Азовского морей.