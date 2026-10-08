Российские беспилотники ударили по сухогрузу в районе Черноморска
Минобороны сообщило об ударе по идущему в порт Черноморска сухогрузу
Запущенные российскими войсками ударные беспилотники поразили сухогруз, следовавший в порт города Черноморска Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что атакованное летательными аппаратами судно доставляло грузы для обеспечения украинских боевиков.
«В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в пресс-службе.
В минувшую среду, 7 октября, российские беспилотники атаковали сухогруз в порту Одессы, который использовали для поставки вооружений украинским боевикам.
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