Российские беспилотники ударили по сухогрузу в районе Черноморска

Минобороны сообщило об ударе по идущему в порт Черноморска сухогрузу

Запущенные российскими войсками ударные беспилотники поразили сухогруз, следовавший в порт города Черноморска Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что атакованное летательными аппаратами судно доставляло грузы для обеспечения украинских боевиков.

«В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в пресс-службе.

В минувшую среду, 7 октября, российские беспилотники атаковали сухогруз в порту Одессы, который использовали для поставки вооружений украинским боевикам.