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    Пять человек остались в больнице после атаки БПЛА на Калужскую область

    Шапша: после атаки БПЛА на Калужскую область в больнице остались 5 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Пятеро человек находятся в больнице после атаки беспилотников на Калужскую область в ночь на пятницу. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Андрей Шапша.

    «Переживаю за каждого. Глава Минздрава Анна Чернова докладывает мне о динамике. Пять мужчин остаются в медицинских учреждениях. Врачи оказывают необходимую помощь в полном объеме», — написал он.

    Шапша уточнил, что состояние пострадавших оценивают как стабильное, еще одного мужчину готовят к выписке. Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Утром 9 октября Шапша сообщил, что всего над регионом сбили 26 беспилотников, в том числе над Калугой. Ранения получили девять человек.

    Ранее стало известно, что жертвами атаки на Белгородскую область ночью 9 октября стала супружеская пара. Еще четыре человека получили ранения.

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