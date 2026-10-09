Пять человек остались в больнице после атаки БПЛА на Калужскую область

Шапша: после атаки БПЛА на Калужскую область в больнице остались 5 человек

Пятеро человек находятся в больнице после атаки беспилотников на Калужскую область в ночь на пятницу. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Андрей Шапша.

«Переживаю за каждого. Глава Минздрава Анна Чернова докладывает мне о динамике. Пять мужчин остаются в медицинских учреждениях. Врачи оказывают необходимую помощь в полном объеме», — написал он.

Шапша уточнил, что состояние пострадавших оценивают как стабильное, еще одного мужчину готовят к выписке. Губернатор пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Утром 9 октября Шапша сообщил, что всего над регионом сбили 26 беспилотников, в том числе над Калугой. Ранения получили девять человек.

Ранее стало известно, что жертвами атаки на Белгородскую область ночью 9 октября стала супружеская пара. Еще четыре человека получили ранения.