Завод в Тверской области загорелся из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на заводе в поселке Редкино Конаковского округа Тверской области произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев .

Сотрудников предприятия своевременно эвакуировали в укрытие, никто не пострадал. Сам Королев также прибыл на место.

«Возгорание ликвидировали. На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — написал глава региона.

В результате ночной атаки беспилотников на Калужскую область ранения получили девять человек. Повреждены частные дома, на местах работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что жертвами удара по Белгородской области стала супружеская пара. Еще четверо человек получили ранения, среди них есть ребенок. До этого после атаки БПЛА в Рязанской области загорелась кровля предприятия.