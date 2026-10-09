360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Завод в Тверской области загорелся из-за атаки БПЛА

    Королев: на заводе в Тверской области из-за атаки БПЛА произошел пожар

    Фото: РИА «Новости»

    В результате атаки беспилотников на заводе в поселке Редкино Конаковского округа Тверской области произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

    Сотрудников предприятия своевременно эвакуировали в укрытие, никто не пострадал. Сам Королев также прибыл на место.

    «Возгорание ликвидировали. На месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта», — написал глава региона.

    В результате ночной атаки беспилотников на Калужскую область ранения получили девять человек. Повреждены частные дома, на местах работают экстренные службы.

    Ранее стало известно, что жертвами удара по Белгородской области стала супружеская пара. Еще четверо человек получили ранения, среди них есть ребенок. До этого после атаки БПЛА в Рязанской области загорелась кровля предприятия.

    Читайте также

    Стало известно об ожесточенных боях за Красный Лиман

    Бойцы «Центра» пресекли попытку прорыва ВСУ из кольца окружения под Добропольем

    ВС России поразили порт в Вилкове и дата-центр Starlink в Киеве

    ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения под Одессой

    ДСНС Украины

    ВСУ лишились 75% солдат на позициях в Сумской области

    Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до 6

    Россия ударила по цеху группы промышленных предприятий «Александрия» на Украине

    Песков назвал опасным разрешение ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Российская авиация поразила мост через Днепр в Запорожье