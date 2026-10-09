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    Российские беспилотники поразили два украинских сухогруза в Черном море

    Минобороны заявило об ударе по двум украинским сухогрузам в Черном море

    Фото: РИА «Новости»

    Запущенные российскими войсками беспилотники поразили два сухогруза, занимавшихся военными перевозками в порты Украины по Черному морю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что одно судно попало под удар в порту Черноморска, второе беспилотник поразил во время движения в гавань Одессы.

    «В порту „Черноморск“ поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт „Одесса“ грузы военного назначения», — заявили в пресс-службе.

    В минувший четверг, 8 октября, российские беспилотники поразили еще один украинский сухогруз во время подхода к порту «Черноморск». В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что судно перевозило грузы для обеспечения украинских боевиков.

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