Российские беспилотники поразили два украинских сухогруза в Черном море

Минобороны заявило об ударе по двум украинским сухогрузам в Черном море

Запущенные российскими войсками беспилотники поразили два сухогруза, занимавшихся военными перевозками в порты Украины по Черному морю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что одно судно попало под удар в порту Черноморска, второе беспилотник поразил во время движения в гавань Одессы.

«В порту „Черноморск“ поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт „Одесса“ грузы военного назначения», — заявили в пресс-службе.

В минувший четверг, 8 октября, российские беспилотники поразили еще один украинский сухогруз во время подхода к порту «Черноморск». В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что судно перевозило грузы для обеспечения украинских боевиков.