Губернатор Камчатки передал средства связи и оборудование морпехам 40-й бригады

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель регионального Законодательного собрания Сергей Меркулов передали новую партию техники военнослужащим 40-й бригады морской пехоты. Об этом сообщила пресс-служба управления информационной политики администрации региона.

В состав груза вошли средства связи и оборудование для подготовки к зиме. Техника должна помочь военнослужащим поддерживать связь при выполнении боевых задач и нести службу в холодное время года.

Неделей ранее региональные власти отправили бойцам беспилотники и другое оборудование. Передачу новой партии Солодов и Меркулов организовали во время рабочей командировки в Москву.

Регион продолжает поставлять подразделению технику с учетом текущих потребностей военнослужащих.

Ранее гуманитарный груз для жителей Херсонской области отправили волонтеры из Мытищ.