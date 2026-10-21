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    Губернатор Камчатки передал средства связи и оборудование морпехам 40-й бригады

    Фото: РИА «Новости»

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и председатель регионального Законодательного собрания Сергей Меркулов передали новую партию техники военнослужащим 40-й бригады морской пехоты. Об этом сообщила пресс-служба управления информационной политики администрации региона.

    В состав груза вошли средства связи и оборудование для подготовки к зиме. Техника должна помочь военнослужащим поддерживать связь при выполнении боевых задач и нести службу в холодное время года.

    Неделей ранее региональные власти отправили бойцам беспилотники и другое оборудование. Передачу новой партии Солодов и Меркулов организовали во время рабочей командировки в Москву.

    Регион продолжает поставлять подразделению технику с учетом текущих потребностей военнослужащих.

    Ранее гуманитарный груз для жителей Херсонской области отправили волонтеры из Мытищ.

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