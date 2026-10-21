Военный эксперт рассказал, каким может быть беспилотник «Герань-6»

В следующем поколении беспилотника-камикадзе «Герань» будут еще больше использоваться возможности искусственного интеллекта. Об этом 360.ru сообщил полковник в отставке военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, также ведется работа над увеличением мощности и скорости двигателя «Герани-6». Кроме того, машина наверняка получит новые боеприпасы.

«Думаю, что речь может идти уже о „Герани“, способной летать до 1000 километров в час, которая фактически сравняется с реактивным самолетом современного класса», — сказал эксперт.

Какими еще преимуществами может обладать «Герань-6» и почему противник не сможет перехватить управление этим дроном, читайте в нашем материале.