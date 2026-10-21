Ростех объявил о создании ударных БПЛА с характеристиками крылатых ракет

На El Alamein International Airshow 2026 в Египте представили новый российский БПЛА «Дань-Т». Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Беспилотник оснастили малогабаритным реактивным двигателем. Он способен развивать высокую крейсерскую скорость и уничтожать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Кроме того, у него есть режим скрытого полета, позволяющий обходить ПВО.

«Грань между дроном и крылатой ракетой стирается с развитием технологий. „Дань-Т“ — уже полноценная крылатая ракета по своим характеристикам», — отметили в госкорпорации.

В Ростехе добавили, что разрабатывают еще несколько других подобных проектов, которые будут летать еще дальше и быстрее. Их представят в следующем году.

Ранее стало известно, что Ростех отправил ВКС России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.