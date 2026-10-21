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    ВСУ уличили в использовании собак-роботов в зоне спецоперации

    Герой России Находкин: ВСУ применяют собак-роботов в зоне спецоперации

    Фото: Ministry of Defence of Ukraine

    ВСУ активно используют беспилотные платформы и собак-роботов для доставки взрывчатки к позициям российских военных. Об этом ТАСС сообщил Герой России Александр Находкин.

    «Сейчас идет война дронов. Противник применяет технологии — не свои, а Запада, который использует Украину как поле для экспериментов», — сказал военнослужащий.

    По его словам, характер боевых действий в Донбассе существенно изменился по сравнению с периодом 2014–2019 годов.

    Тогда военные чаще вступали в непосредственные стрелковые столкновения, а теперь на поле боя активно применяют роботизированные системы и беспилотники.

    Находкин добавил, что российская армия также использует современные технологии и накопила значительный боевой опыт за время СВО.

    Ранее российские инженеры создали робота-амфибию для доставки необходимых грузов на передовую.

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