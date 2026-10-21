ВСУ уличили в использовании собак-роботов в зоне спецоперации

ВСУ активно используют беспилотные платформы и собак-роботов для доставки взрывчатки к позициям российских военных. Об этом ТАСС сообщил Герой России Александр Находкин.

«Сейчас идет война дронов. Противник применяет технологии — не свои, а Запада, который использует Украину как поле для экспериментов», — сказал военнослужащий.

По его словам, характер боевых действий в Донбассе существенно изменился по сравнению с периодом 2014–2019 годов.

Тогда военные чаще вступали в непосредственные стрелковые столкновения, а теперь на поле боя активно применяют роботизированные системы и беспилотники.

Находкин добавил, что российская армия также использует современные технологии и накопила значительный боевой опыт за время СВО.

Ранее российские инженеры создали робота-амфибию для доставки необходимых грузов на передовую.