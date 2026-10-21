Европе надо спасать себя от угрозы киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik .

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Мария Захарова объяснила, что европейским странам надо остановиться и понять, что им нужно спасти самих себя от угрозы киевского режима. По словам дипломата, чтобы осознать всю ситуацию, в которую погрузили себя государства, понадобится время.

«То, что им надо останавливаться уже сейчас и уже вчера, было понятно давно. Вопрос, хватит ли им сил или инерция потянет в этот самый омут», — подчеркнула Захарова.

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