Первая неуязвимая. Какой может быть «Герань-6»
Российские дроны-камикадзе «Герань» прошли путь от простых тихоходных аппаратов до реактивных беспилотников, которые не успевают перехватывать украинские радары. Появление «Герани-4» и «Герани-5» военные эксперты называют ключевым изменением последнего года. Что представляет собой новейшая модификация, чем она отличается от предыдущих и каким может оказаться следующее поколение, разбирался 360.ru.
Почему «Герань-4» и «Герань-5» стали прорывом
Главным отличием новых модификаций реактивных машин стала скорость, рассказал 360.ru полковник в отставке военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Если прежние версии летали со скоростью, не превышающей 600 километров в час, то теперь «Герани» разгоняются уже до 800 километров в час.
Украинские радары не успевают ни прицелиться, ни тем более запустить ракету, которая на такой бешеной скорости летела бы и догнала бы эти наши выдающиеся, не побоюсь сказать, беспилотники — «Герань-4» и «Герань-5».
Виктор Баранец
По словам эксперта, эти машины можно смело назвать лучшими в мире в своем классе.
«Кроме того, у нас есть еще и „Герань-5 К5“. И везде речь идет о новейших реактивных двигателях», — подчеркнул собеседник 360.ru.
От телеги к Mercedes
Баранец напомнил об истории этих дронов, которая начиналась с закупки иранских образцов в начале специальной военной операции. Собеседник 360.ru отметил, что уровень тех беспилотников невозможно сопоставлять с тем, чем сегодня обладает Россия.
«У Ирана это был класс беспилотников, который можно образно сравнить с нашими нынешними машинами, так скажем, как телегу с Mercedes», — пояснил полковник в отставке.
По мере совершенствования «Гераней» менялось все: дальность полета, скорость, мощность двигателя, оснащение радарами, тепловизионными камерами и лазерными аппаратами.
Ключевым новшеством последних модификаций стало полноценное внедрение искусственного интеллекта.
Это «думающее железо» — так говорят об этом специалисты. Дрон летит с полетным заданием, но способен самостоятельно менять приоритеты. Например, по мере полета он увидел, что есть более важная цель, и сам переключается и выходит на нее.
Главным достоинством новых беспилотников-камикадзе собеседник 360.ru назвал мощности боевой части: если первые «Герани» носили 15 килограммов, то «Герань-5» тащит на себе уже до 90 килограммов.
Какой может быть «Герань-6»
По мнению военного обозревателя, следующее поколение машин будет еще более насыщено возможностями искусственного интеллекта. Также ведется работа над увеличением мощности и скорости двигателя.
Думаю, что речь может идти о «Герани», способной летать до 1000 километров в час, которая фактически сравняется с реактивным самолетом современного класса. Я абсолютно уверен, что будут и более мощные боеприпасы.
Но самое важное, как обратил внимание эксперт, — защита от внешнего управления. Еще в начале СВО украинские боевики с помощью западных союзников научились определять частоту, на которой летит дрон и им управляет оператор. Это давало им возможности попытаться сбить «Герань» с толку.
Баранец отметил, что уже третье-четвертое поколение таких БПЛА научилось отсекать украинский сигнал. А у «Герани-6» же есть все шансы стать первой из серии, управление которой противник никак не сможет перехватить.
«Полагаю, что у шестой „Герани“ будет наиболее современный соответствующий прибор. И это будет, пожалуй, первая „Герань“, не поддающаяся внешнему управлению противника», — заключил эксперт.