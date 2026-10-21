Первая неуязвимая. Какой может быть «Герань-6»

Российские дроны-камикадзе «Герань» прошли путь от простых тихоходных аппаратов до реактивных беспилотников, которые не успевают перехватывать украинские радары. Появление «Герани-4» и «Герани-5» военные эксперты называют ключевым изменением последнего года. Что представляет собой новейшая модификация, чем она отличается от предыдущих и каким может оказаться следующее поколение, разбирался 360.ru.

Главным отличием новых модификаций реактивных машин стала скорость, рассказал 360.ru полковник в отставке военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Если прежние версии летали со скоростью, не превышающей 600 километров в час, то теперь «Герани» разгоняются уже до 800 километров в час.

Украинские радары не успевают ни прицелиться, ни тем более запустить ракету, которая на такой бешеной скорости летела бы и догнала бы эти наши выдающиеся, не побоюсь сказать, беспилотники — «Герань-4» и «Герань-5».

«Кроме того, у нас есть еще и „Герань-5 К5“. И везде речь идет о новейших реактивных двигателях», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По словам эксперта, эти машины можно смело назвать лучшими в мире в своем классе.

От телеги к Mercedes

Баранец напомнил об истории этих дронов, которая начиналась с закупки иранских образцов в начале специальной военной операции. Собеседник 360.ru отметил, что уровень тех беспилотников невозможно сопоставлять с тем, чем сегодня обладает Россия.

«У Ирана это был класс беспилотников, который можно образно сравнить с нашими нынешними машинами, так скажем, как телегу с Mercedes», — пояснил полковник в отставке.

По мере совершенствования «Гераней» менялось все: дальность полета, скорость, мощность двигателя, оснащение радарами, тепловизионными камерами и лазерными аппаратами.

Ключевым новшеством последних модификаций стало полноценное внедрение искусственного интеллекта.