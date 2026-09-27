Силы ПВО за день сбили 43 украинских БПЛА в небе над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 43 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие сбили вражеские беспилотники над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями. Кроме того, силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в небе над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее ВС России разгромили коммуникационные и логистические центры, а также морские суда и склады, связанные с украинскими боевиками. Российские беспилотники поразили ЦОД «Омега Телеком» и ЦОД «Киевстар», обрубив мобильную связь и интернет ВСУ.